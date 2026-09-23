शिमला: नेरवा के टेलर गांव में दो सगी बहनों की मौत, सांप के डसने की आशंका, कमरे में बेहोश मिलीं दोनों बच्चिया
शिमला जिले के उपमंडल चौपाल के नेरवा क्षेत्र के टेलर गांव में दो सगी बहनों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की माैत सांप के डसने से हुई है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही माैत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा।
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल चौपाल के नेरवा क्षेत्र के टेलर गांव में दो सगी बहनों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की माैत सांप के डसने से हुई है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही माैत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। मृतकों की पहचान महक (10) और कनक (7) पुत्रियां जितेंद्र निवासी गांव टेलर, डाकघर थंगाड तहसील नेरवा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 20 सितंबर की रात दोनों बहनें अपने माता-पिता के साथ मकान की धरातल मंजिल के एक कमरे में सोई थीं। अगले दिन सुबह पिता काम से बाहर चले गए, जबकि मां सपना खेतों में काम करने चली गईं। करीब आठ बजे मां घर लौटी तो दोनों बच्चियां कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी थीं। आवाज लगाने और उठाने का प्रयास करने के बावजूद दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
मां ने सांप को कमरे से बाहर जाते देखा
इसी दौरान मां ने एक सांप को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। इससे परिजनों को आशंका हुई कि दोनों बच्चियों को सांप ने डंस लिया है। परिजनों ने दोनों को उपचार के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी उत्तराखंड पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहड़ू रेफर किया गया। वहां से दोनों को आगामी उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। 21 सितंबर को रात करीब 2:46 बजे पुलिस पिकेट आईजीएमसी से थाना नेरवा को सूचना मिली कि दोनों बच्चियों को उपचार के लिए आईजीएमसी लाया गया है, जहां उपचार के दौरान महक की मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकों की अंतिम राय के बाद ही होगा माैत के असल कारणों का खुलासा
पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचने के लिए रवाना हुए, इसी दौरान कनक की भी मौत की सूचना मिली। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकों की अंतिम राय अभी प्राप्त होना बाकी है। पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई शुरू की है। प्रारंभिक जांच और परिजनों के बयानों के आधार पर दोनों बहनों की मौत जहरीले सांप के काटने से होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की ओर से मामले में अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस विषय में एसडीएम चौपाल हेमचंद वर्मा ने कहा कि मृतक बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि मृत्यु का कारण सर्पदंश बताया जाएगा तो सरकारी राहत मैनुअल के अनुसार परिवार को राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी।