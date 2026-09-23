हिमाचल: राज्य में 24 सितंबर से करवट बदलेगा माैसम, कई भागों में छह दिन बारिश के आसार, अंधड़ का भी अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को खिली तेज धूप के बाद अब मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में वीरवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं। वहीं, 26 और 27 सितंबर को कई जिलों में अंधड़ को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही। मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बना रहा।

विज्ञापन