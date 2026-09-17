Shimla News: समरहिल में टूरिज्म प्रीमियर लीग आज से
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के समरहिल खेल मैदान में शुक्रवार से टूरिज्म प्रीमियर लीग खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज होगा। इसमें 6 खेलों की स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता चार दिन तक चलेगी। प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट (आईटीएचएम) की ओर से करवाया जाएगा। विभाग के प्रो. नितिन व्यास ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। प्रतियोगिता 21 सितंबर चलेगी। टूरिज्म प्रीमियर लीग में क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम की प्रतियोगिताएं होंगी। संवाद
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