Shimla News: छात्राओं को दिए स्वस्थ रहने के टिप्स
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। सेंट बीड्स कॉलेज शिमला में दो दिवसीय फिटनेस कैंप का वीरवार को संपन्न हुआ। कैंप में लगभग सौ छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना था। कैंप का आयोजन द हेल्थ क्लब, शारीरिक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय खेल संगठन ने मिलकर किया था। कैंप के दौरान छात्रों के विभिन्न फिटनेस मापदंडों का आकलन किया गया। इनमें ऊंचाई, वजन, हृदय फिटनेस, पेट की ताकत, फेफड़ों की क्षमता और संतुलन शामिल थे। संकाय सदस्यों और छात्र स्वयंसेवकों ने इस आकलन में मार्गदर्शन प्रदान किया। कॉलेज प्राचार्य रोजिली टीएल ने भी कैंप का दौरा किया। संवाद
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