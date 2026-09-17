{"_id":"6aabf8527c215a832505df16","slug":"the-rotary-club-distributed-notebooks-in-schools-shimla-news-c-19-sml1002-788048-2026-09-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: रोटरी क्लब ने स्कूलों में बांटी कॉपियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: रोटरी क्लब ने स्कूलों में बांटी कॉपियां

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

