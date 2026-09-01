Shimla News: पेट्रोल पंप के लिए जमीन की निशानदेही करेगा नगर निगम
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
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आईजीएमसी नाले के पास खुलेगा पेट्रोल पंप
यहीं से होगा टनल के प्रवेशद्वार का निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहर के आईजीएमसी नाले के पास पेट्रोल पंप स्थापित करने में जमीन की कोई दिक्कत न हो इसके लिए नगर निगम यहां निशानदेही करवाने जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि पेट्रोल पंप और टनल के प्रवेशद्वार के लिए यहां पर्याप्त जमीन है या नहीं।
नगर निगम ने आईजीएमसी नाले के पास अपनी जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना बनाई है। यह शहर में नगर निगम का पहला पेट्रोल पंप होगा। इसमें सीएनजी की भी सुविधा मिलेगी। हालांकि इसी जगह पर सर्कुलर रोड पर बनने वाली टनल का प्रवेशद्वार भी प्रस्तावित है। साथ लगती जमीन पर निगम डंपिंग साइट भी बना रहा है। ऐसे में इन तीनों परियोजनाओं को शुरू करने में जमीन संबंधी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए नगर निगम जमीन की निशानदेही करवाने जा रहा है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम के पास पेट्रोल पंप लगाने के लिए पर्याप्त जमीन है। हालांकि, भविष्य में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए यहां जमीन की निशानदेही करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि साथ लगती जमीन पर निगम डंपिंग साइट भी तैयार करेगा। टनल निर्माण से निकलने वाला मलबा यहीं पर ठिकाने लगाया जाएगा। इससे निगम को आय भी होगी और टनल से निकलने वाले मलबे का कम लागत पर निपटारा किया जा सकेगा।
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यहीं से होगा टनल के प्रवेशद्वार का निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहर के आईजीएमसी नाले के पास पेट्रोल पंप स्थापित करने में जमीन की कोई दिक्कत न हो इसके लिए नगर निगम यहां निशानदेही करवाने जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि पेट्रोल पंप और टनल के प्रवेशद्वार के लिए यहां पर्याप्त जमीन है या नहीं।
नगर निगम ने आईजीएमसी नाले के पास अपनी जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना बनाई है। यह शहर में नगर निगम का पहला पेट्रोल पंप होगा। इसमें सीएनजी की भी सुविधा मिलेगी। हालांकि इसी जगह पर सर्कुलर रोड पर बनने वाली टनल का प्रवेशद्वार भी प्रस्तावित है। साथ लगती जमीन पर निगम डंपिंग साइट भी बना रहा है। ऐसे में इन तीनों परियोजनाओं को शुरू करने में जमीन संबंधी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए नगर निगम जमीन की निशानदेही करवाने जा रहा है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम के पास पेट्रोल पंप लगाने के लिए पर्याप्त जमीन है। हालांकि, भविष्य में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए यहां जमीन की निशानदेही करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि साथ लगती जमीन पर निगम डंपिंग साइट भी तैयार करेगा। टनल निर्माण से निकलने वाला मलबा यहीं पर ठिकाने लगाया जाएगा। इससे निगम को आय भी होगी और टनल से निकलने वाले मलबे का कम लागत पर निपटारा किया जा सकेगा।
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