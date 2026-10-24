{"_id":"6adccecd7601a3e54903d32d","slug":"sunil-won-the-carrom-competition-and-dr-anjali-won-the-chess-competition-shimla-news-c-19-sml1002-809569-2026-10-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: कैरम में सुनील और शतरंज

स्पर्धा में डॉ. अंजलि जीती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: कैरम में सुनील और शतरंज स्पर्धा में डॉ. अंजलि जीती

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:58 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:58 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

