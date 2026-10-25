ग्राउंड रिपोर्ट: हर साल बढ़ रहे कैंसर के मरीज, कहीं तंबाकू सेवन तो कहीं औद्योगिक गतिविधियां जिम्मेदार; पड़ताल

देश में कैंसर के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों के आकंड़े कैंसर की स्थिति और अधिक भयावह होने का संकेत दे रहे हैं। चारों राज्यों में बीते पांच साल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। राज्यवार आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन में पता चलता है कि हर वर्ष कम से कम दो प्रतिशत मरीज बढ़ जाते हैं।

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राज्य वर्ष 2021 वर्ष 2022 वर्ष 2023 वर्ष 2024 वर्ष 2025 पंजाब 39,521 40,435 41,337 42,288 43,196 हरियाणा 30,015 30,851 31,679 32,513 33,395 उत्तराखंड 11,779 12,065 12,348 12,642 12,947 हिमाचल 8,978 9,164 9,373 9,566 9,761

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, मैदानी और पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और जीवनशैली के अनुसार कैंसर के कारण, प्रकार और संभावित जोखिम बदल जाते हैं। कहीं तंबाकू का सेवन, तो कहीं कृषि और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े पर्यावरणीय कारकों के अलावा खानपान को कैंसर की मुख्य वजह बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक होने वाली मौतों के लिए सबसे बड़ी वजह कैंसर के बनने का अनुमान है।

पहाड़ों में भोजन नली के कैंसर के अधिक मामले

हिमाचल कैंसर टर्शियरी केयर सेंटर के निदेशक डॉ. मनीष गुप्ता और उत्तराखंड स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. कैलाश के मुताबिक पहाड़ों में स्मोक्ड फूड के अधिक सेवन के चलते भोजन नली के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। दोनों राज्यों में कैंसर के कुल मरीजों में करीब 30 से 35 प्रतिशत भोजन नली के कैंसर से पीड़ित हैं।

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, हरियाणा में हर साल 30 हजार से अधिक नए कैंसर मरीज मिल रहे हैं। अगस्त में प्रकाशित एक अध्ययन में 221 कैंसर मरीजों में से 196 तंबाकू सेवन करने वाले मिले। इनमें 46.2% हुक्का पीते थे। 34.8% हुक्का, बीड़ी व सिगरेट तीनों का सेवन करते थे।

पंजाब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. राजीव देवगन और एम्स बठिंडा के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. निखिल गर्ग के अनुसार, राज्य के सभी हिस्सों में कैंसर के मामले सामने आते हैं, लेकिन मालवा बेल्ट ज्यादा संवेदनशील है। विशेषज्ञ इसके पीछे कृषि गतिविधियों, कीटनाशकों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण जल स्रोतों के दूषित होने जैसी आशंकाएं जताते हैं। एक शोध में भी इलाके में पानी के दूषित होने के संकेत मिले हैं।हरियाणा के अटल कैंसर टर्शियरी केयर सेंटर के निदेशक डॉ. यशपाल वर्मा के अनुसार, कुल कैंसर मरीजों में एक तिहाई को तंबाकू जनित कैंसर है। इसमें फेफड़ों का कैंसर मुख्य है। हुक्का कल्चर, बीड़ी और सिगरेट के सेवन ने जोखिम और बढ़ा दिया है।