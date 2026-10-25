फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Cancer cases are rising every year; factors ranging from tobacco use to industrial activities are to blame.

ग्राउंड रिपोर्ट: हर साल बढ़ रहे कैंसर के मरीज, कहीं तंबाकू सेवन तो कहीं औद्योगिक गतिविधियां जिम्मेदार; पड़ताल

Sun, 25 Oct 2026 05:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा चार राज्यों से अंकित यादव की रिपोर्ट
चार राज्यों से अंकित यादव की रिपोर्ट Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 25 Oct 2026 05:29 AM IST
सार

पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों के आकंड़े कैंसर की स्थिति और अधिक भयावह होने का संकेत दे रहे हैं।

विज्ञापन
Cancer cases are rising every year; factors ranging from tobacco use to industrial activities are to blame.
सांकेतिक चित्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

देश में कैंसर के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों के आकंड़े कैंसर की स्थिति और अधिक भयावह होने का संकेत दे रहे हैं। चारों राज्यों में बीते पांच साल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। राज्यवार आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन में पता चलता है कि हर वर्ष कम से कम दो प्रतिशत मरीज बढ़ जाते हैं। 

विज्ञापन


स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, मैदानी और पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और जीवनशैली के अनुसार कैंसर के कारण, प्रकार और संभावित जोखिम बदल जाते हैं। कहीं तंबाकू का सेवन, तो कहीं कृषि और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े पर्यावरणीय कारकों के अलावा खानपान को कैंसर की मुख्य वजह बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक होने वाली मौतों के लिए सबसे बड़ी वजह कैंसर के बनने का अनुमान है।
विज्ञापन


पांच वर्षों में चार राज्यों में ऐसे बढ़ा कैंसर

राज्य

वर्ष 2021

वर्ष 2022

वर्ष 2023

वर्ष 2024

वर्ष 2025

पंजाब

39,521

40,435

41,337

42,288

43,196

हरियाणा

30,015

30,851

31,679

32,513

33,395

उत्तराखंड

11,779

12,065

12,348

12,642

12,947

हिमाचल

8,978

9,164

9,373

9,566

9,761

पहाड़ों में भोजन नली के कैंसर के अधिक मामले
हिमाचल कैंसर टर्शियरी केयर सेंटर के निदेशक डॉ. मनीष गुप्ता और उत्तराखंड स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. कैलाश के मुताबिक पहाड़ों में स्मोक्ड फूड के अधिक सेवन के चलते भोजन नली के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। दोनों राज्यों में कैंसर के कुल मरीजों में करीब 30 से 35 प्रतिशत भोजन नली के कैंसर से पीड़ित हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन


पंजाब : हर साल 40 हजार से अधिक कैंसर मरीज
पंजाब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. राजीव देवगन और एम्स बठिंडा के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. निखिल गर्ग के अनुसार, राज्य के सभी हिस्सों में कैंसर के मामले सामने आते हैं, लेकिन मालवा बेल्ट ज्यादा संवेदनशील है। विशेषज्ञ इसके पीछे कृषि गतिविधियों, कीटनाशकों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण जल स्रोतों के दूषित होने जैसी आशंकाएं जताते हैं। एक शोध में भी इलाके में पानी के दूषित होने के संकेत मिले हैं।

हरियाणा : एक तिहाई मरीजाें को तंबाकू जनित कैंसर
हरियाणा के अटल कैंसर टर्शियरी केयर सेंटर के निदेशक डॉ. यशपाल वर्मा के अनुसार, कुल कैंसर मरीजों में एक तिहाई को तंबाकू जनित कैंसर है। इसमें फेफड़ों का कैंसर मुख्य है। हुक्का कल्चर, बीड़ी और सिगरेट के सेवन ने जोखिम और बढ़ा दिया है। 

  • स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, हरियाणा में हर साल 30 हजार से अधिक नए कैंसर मरीज मिल रहे हैं। अगस्त में प्रकाशित एक अध्ययन में 221 कैंसर मरीजों में से 196 तंबाकू सेवन करने वाले मिले। इनमें 46.2% हुक्का पीते थे। 34.8% हुक्का, बीड़ी व सिगरेट तीनों का सेवन करते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed