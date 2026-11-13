हिमाचल: सीएम सुक्खू का पलटवार, बोले- न पीटरहॉफ बिकेगा और न प्रदेश की कोई अन्य सरकारी संपत्ति

प्रदेश सरकार न तो पीटरहॉफ को बेच रही है और न ही किसी अन्य सरकारी संपत्ति को बेचने की योजना है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने जयराम ठाकुर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पता नहीं वे इस तरह की बातें क्यों कहते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीटरहॉफ में लीकेज की समस्या है। इसका पुराना भवन आग में जल गया था। इसके बाद नया पीटरहॉफ बनाया गया। अब सरकार इसका विस्तार कर रही है। कम से कम 100 कमरों की क्षमता वाला बड़ा पीटरहॉफ बनाया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार की किसी भी संपत्ति को बेचने की मंशा नहीं है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर पांच हजार बीघा जमीन बिना पंजीकरण के महज एक रुपये की लीज पर दे दी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा में वाकआउट करने के बजाय सदन में खुलकर चर्चा करे। सरकार ने शीतकालीन सत्र सबसे लंबा रखा है, ताकि विपक्ष को बात रखने और जनहित के मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र जल्दी आयोजित करने के पीछे पर्यटन सीजन भी एक कारण रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह बहुत अधिक दबाव में हैं।