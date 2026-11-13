हिमाचल में बर्फ'भारी': शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम दर्रा बंद, कई सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोकी

जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते कई प्रमुख सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। शिंकुला पास, बारालाचा पास और कुंजुम टॉप सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गई हैं। मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन इन मार्गों पर यातायात रोक दिया है।

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