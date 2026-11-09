Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Sujal from Sanjauli secures second place in Youth Parliament competition

Shimla News: युवा संसद प्रतियोगिता में संजौली के सूजल द्वितीय

Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Sujal from Sanjauli secures second place in Youth Parliament competition
शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवी सूजल शर्मा ने जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में उन्होंने एक राष्ट्र, एक चुनाव विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान उन्होंने विषय के विभिन्न पहलुओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी भूमिका पर अपनी बात रखी। सूजल शर्मा ने प्रतियोगिता में आत्मविश्वास और तार्किक ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने एक राष्ट्र, एक चुनाव के महत्व के साथ इससे जुड़े लोकतांत्रिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। एनएसएस इकाई ने सूजल शर्मा की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। इकाई के सदस्यों ने कहा कि युवा संसद जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने और सार्वजनिक मंच पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करती हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें