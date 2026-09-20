Shimla News: सरकारी कॉलेजों की रैंकिंग में आरकेएमवी शिमला को दूसरा स्थान
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:55 PM IST
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शिमला। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 की टियर-1 आंतरिक रैंकिंग में राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) शिमला ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी रैंकिंग में आरकेएमवी को 1100 में से 1020 अंक मिले हैं। रैंकिंग में कॉलेज ने कुल 92.7 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। विभाग की ओर से तैयार की गई इस रैंकिंग में विभिन्न मानकों के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन किया गया। कॉलेज प्राचार्य अनुरिता के अनुसार रैंकिंग में बेहतर स्थान शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ छात्राओं के समग्र विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।
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