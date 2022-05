{"_id":"6276a4e8ca8bc74422566e5b","slug":"school-education-board-yoga-in-the-morning-speech-in-the-afternoon-and-children-will-decorate-the-school-premises-in-the-evening","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्कूल शिक्षा बोर्ड: सुबह योग, दोपहर में भाषण और शाम को स्कूल परिसर संवारेंगे बच्चे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 08 May 2022 02:27 AM IST