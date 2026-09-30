{"_id":"6abd0ac06a6560a2810506eb","slug":"sampling-for-cervical-changes-at-the-camp-shimla-news-c-19-sml1002-795394-2026-09-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: शिविर में गर्भाशय ग्रीवा के बदलाव के लिए सैंपल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: शिविर में गर्भाशय ग्रीवा के बदलाव के लिए सैंपल

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

