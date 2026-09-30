Shimla News: शिविर में गर्भाशय ग्रीवा के बदलाव के लिए सैंपल
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। कमला नेहरू अस्पताल (केएनएच) और दीन दयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल (डीडीयू) के चिकित्सकों ने महिलाओं की जांच की। निष्काम सृजन फाउंडेशन के साथ मिलकर महालेखाकार कार्यालय में जांच शिविर लगाया गया। इसमें 40 महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा के बदलाव को लेकर सैंपल भी एकत्र किए गए। पैप-स्मीयर जांच करने के बाद महिलाओं में बीमारी की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस दौरान महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के प्रमुख कारणों के बारे में जागरूक किया गया। पैप-स्मीयर जांच के माध्यम से संक्रमण और बदलावों की पहचान करने के बाद जल्द उपचार किया जा सकेगा। केएनएच से महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. सरिता, नगर निगम शिमला की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अंजलि चौहान ने महिलाओं को जागरूक किया। ब्यूरो
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