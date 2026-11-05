Shimla News: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कसुम्पटी के भवनों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू

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डंगे का निर्माण होने से अब ब्लॉकों के भवनों के खिसकने और जमीन धंसने का खतरा काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। हिमुडा कॉलोनी ऑनर्स रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी, कसुम्पटी के कोषाध्यक्ष शांति स्वरूप ने बताया कि इन दिनों यहां डंगे का निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। वहीं हिमुडा कॉलोनी में रहने वाले लोगों और आसपास के परिवारों ने भी राहत की सांस ली है। बरसात के दौरान भूस्खलन और जमीन खिसकने की आशंका के चलते लोगों में काफी डर बना हुआ था। हिमुडा के प्रति भी लोगों में काफी रोष था।