Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Renovation work begins on buildings in the Housing Board Colony, KasumptiRenovation work begins on buildings in the Housing Board Colony, Kasumpti

Shimla News: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कसुम्पटी के भवनों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू

Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Renovation work begins on buildings in the Housing Board Colony, KasumptiRenovation work begins on buildings in the Housing Board Colony, Kasumpti
जमीन धंसने से दरक रहे हैं डंगे और भवन, खौफ के साये में जीने को मजबूर थे लोग, साल 2025 में हुआ था भूस्खलन
विज्ञापन

नौ और 12 नंबर ब्लॉक में हुआ था नुकसान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। कसुम्पटी के छबरोटी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 18 परिवारों को अब डर के साये में रहने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कॉलोनी में भवनों के दरकने और जमीन धंसने से लोग परेशान थे।

नगर निगम की ओर से ब्लॉकों को खतरे से बचाने के लिए यहां डंगे का निर्माण करवाया जा रहा है। दावा है कि दिवाली के बाद काम पूरा हो जाएगा। पिछले एक साल से अधिक समय से इस समस्या से जूझ रहे लोगों को अब काफी हद तक राहत मिली है। शहर के छबरोटी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के 219 फ्लैटों में करीब 500 से अधिक लोग रहते हैं। वर्ष 2025 में कॉलोनी में भूस्खलन हुआ था। इससे यहां स्थित नौ और 12 नंबर ब्लॉक के लिए खतरा पैदा हो गया था। लोगों ने इसकी शिकायत हिमुडा से की लेकिन हिमुडा ने कॉलोनी में रहने वाले परिवारों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता रहा। वहीं कॉलोनी के लोगों से कहा जाता रहा कि यह काम हिमुडा नहीं बल्कि नगर निगम करवाएगा।
विज्ञापन


इसके बाद लोगों ने नगर निगम के समक्ष अपनी समस्या रखी, लेकिन निगम की ओर से सड़क, पानी और सफाई से जुड़े मुद्दों का हवाला दिया गया। वहीं अमर उजाला ने 28 नवंबर के अंक में पार्किंग पर बाहरी लोगों का कब्जा, दीवारों पर फंगस, लोग हैं परेशान शीर्षक से इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद नगर निगम ने संज्ञान लिया और काम शुरू करवाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


डंगे का निर्माण होने से अब ब्लॉकों के भवनों के खिसकने और जमीन धंसने का खतरा काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। हिमुडा कॉलोनी ऑनर्स रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी, कसुम्पटी के कोषाध्यक्ष शांति स्वरूप ने बताया कि इन दिनों यहां डंगे का निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। वहीं हिमुडा कॉलोनी में रहने वाले लोगों और आसपास के परिवारों ने भी राहत की सांस ली है। बरसात के दौरान भूस्खलन और जमीन खिसकने की आशंका के चलते लोगों में काफी डर बना हुआ था। हिमुडा के प्रति भी लोगों में काफी रोष था।



छह लाख रुपये से करवाया काम
कसुम्पटी वार्ड की नगर निगम पार्षद रचना शर्मा ने बताया कि हिमुडा कॉलोनी में डंगे की समस्या काफी समय से बनी हुई थी। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के माध्यम से करीब छह लाख रुपये की लागत से डंगे का निर्माण करवाया गया है। क्षेत्र की अन्य समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर हल करवाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें