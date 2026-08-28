Shimla News: जवानों की कलाई पर सजी राखियां
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों को सम्मान देने के लिए इनर व्हील क्लब शिमला की सदस्यों ने शुक्रवार को एक भावपूर्ण पहल की। क्लब की महिलाओं ने शिमला आरट्रैक (आर्मी ट्रेनिंग कमांड) में पहुंचकर भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। कार्यक्रम के दौरान पूरा सैन्य परिसर गर्मजोशी और देशभक्ति की भावना से भर गया। सदस्यों ने जवानों की कलाई पर हाथों से बनाई राखियां बांधीं। इसके साथ ही मिठाइयां बांटी गईं। महिलाओं ने जवानों की निरंतर सतर्कता, त्याग और देश की सुरक्षा के लिए किए जा रहे बलिदान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने साहस, दृढ़ता और समर्पण से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनाईं। संवाद
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