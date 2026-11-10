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Shimla News: चेक बाउंस के चार मामलों में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

Tue, 10 Nov 2026 11:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:50 PM IST
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Proclaimed offender arrested in four cheque-bounce cases
रोहड़ू।
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पुलिस की पीओ सेल रोहड़ू की टीम ने चेक बाउंस के चार मामलों में उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। उद्घोषित अपराधी की पहचान रोहड़ू निवासी 46 वर्षीय हरदेव के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे 9 नवंबर को कोटखाई से गिरफ्तार किया। उद्घोषित अपराधी के खिलाफ धारा-138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस से संबंधित चार मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। इनमें पीएनबी रोहड़ू बनाम हरदेव, देसराज दिल्टा बनाम हरदेव, सुरेश कुमार बनाम हरदेव शर्मा और हरबंस बनाम हरदेव सिंह के मामले शामिल हैं। इन सभी मामलों में अदालत ने आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। पुलिस की ओर से अदालतों से उद्घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पीओ सेल रोहड़ू की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की है।
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