Shimla News: शहरी और ग्रामीण इलाकों में आज व कल बिजली कट
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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पानी के पंप भी रहेंगे बंद, झेलनी पड़ सकती है पेयजल किल्लत
भाटला, सौल, ढली, शमलोग, क्यारकोटी आज कट
बिजली आपूर्ति सुबह दस से शाम पांच बजे तक रहेगी बाधित
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से प्री-विंटर मेंटेनेंस कार्य के चलते 25 और 26 अक्तूबर को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कट लगाया जाएगा। इसके चलते कई इलाकों में पानी के पंप भी नहीं चल पाएंगे जिससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। बिजली आपूर्ति दोनों दिन सुबह दस से शाम पांच बजे तक बाधित रहेगी।
बिजली बंद रहने से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मशोबरा क्षेत्र में 25 अक्तूबर को 22 केवी क्यारकोटी फीडर पर शटडाउन लिया जाएगा। इसके चलते भाटला, सौल, ढली, शमलोग, क्यारकोटी, कालटू, बधाह, भवाना कॉटेज और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इन इलाकों में पानी की पेयजल परियोजनाएं भी हैं जहां बिना बिजली के पंप नहीं चल पाएंगे। इससे पानी की किल्लत भी हो सकती है। विद्युत उपमंडल मशोबरा के सहायक अभियंता ने बताया कि मौसम अनुकूल रहने पर ही मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा।
विद्युत बोर्ड के अनुसार 26 अक्तूबर को 11 केवी ब्यूलिया फीडर के तहत आने वाले क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान गुसान, ब्यूलिया, घीलू, होरी, श्यार, एपीजी यूनिवर्सिटी, क्वारा, कनौरा पंप, एचएफआरआई, वोडाफोन, गनोटी, दोची, सरघीण, लक्ष्मी बाजार, पंथाघाटी और आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। विद्युत उपमंडल-2 के असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बिजली कट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। विद्युत बोर्ड के अनुसार सर्दियों के दौरान बिजली आपूर्ति में व्यवधान से बचने के लिए प्री-विंटर मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है।
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भाटला, सौल, ढली, शमलोग, क्यारकोटी आज कट
बिजली आपूर्ति सुबह दस से शाम पांच बजे तक रहेगी बाधित
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से प्री-विंटर मेंटेनेंस कार्य के चलते 25 और 26 अक्तूबर को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कट लगाया जाएगा। इसके चलते कई इलाकों में पानी के पंप भी नहीं चल पाएंगे जिससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। बिजली आपूर्ति दोनों दिन सुबह दस से शाम पांच बजे तक बाधित रहेगी।
बिजली बंद रहने से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मशोबरा क्षेत्र में 25 अक्तूबर को 22 केवी क्यारकोटी फीडर पर शटडाउन लिया जाएगा। इसके चलते भाटला, सौल, ढली, शमलोग, क्यारकोटी, कालटू, बधाह, भवाना कॉटेज और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इन इलाकों में पानी की पेयजल परियोजनाएं भी हैं जहां बिना बिजली के पंप नहीं चल पाएंगे। इससे पानी की किल्लत भी हो सकती है। विद्युत उपमंडल मशोबरा के सहायक अभियंता ने बताया कि मौसम अनुकूल रहने पर ही मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा।
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विद्युत बोर्ड के अनुसार 26 अक्तूबर को 11 केवी ब्यूलिया फीडर के तहत आने वाले क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान गुसान, ब्यूलिया, घीलू, होरी, श्यार, एपीजी यूनिवर्सिटी, क्वारा, कनौरा पंप, एचएफआरआई, वोडाफोन, गनोटी, दोची, सरघीण, लक्ष्मी बाजार, पंथाघाटी और आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। विद्युत उपमंडल-2 के असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बिजली कट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। विद्युत बोर्ड के अनुसार सर्दियों के दौरान बिजली आपूर्ति में व्यवधान से बचने के लिए प्री-विंटर मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है।
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