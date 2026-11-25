{"_id":"6b06eb15b5c982f7b6065e6d","slug":"power-cut-off-to-84-homes-in-dhami-board-disconnects-supply-shimla-news-c-19-sml1002-825329-2026-11-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: धामी में 84 घरों की बिजली

गुल, बोर्ड ने काटे कनेक्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: धामी में 84 घरों की बिजली गुल, बोर्ड ने काटे कनेक्शन

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

