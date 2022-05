{"_id":"627fa0bd2aedb50f8b0bc1f8","slug":"police-sit-interrogated-accused-in-case-of-khalistan-flags-on-gate-of-himachal-pradesh-vidhan-sabha-at-dharamsala","type":"story","status":"publish","title_hn":"धर्मशाला: खालिस्तान के नारे लिखने के लिए योल बाजार से खरीदा था पेंट, जांच में खुलासा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 15 May 2022 05:00 AM IST