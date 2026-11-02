{"_id":"6ae896a551192683e90afbe0","slug":"police-sent-a-habitual-drug-trafficker-to-jail-for-3-months-shimla-news-c-19-sml1002-814510-2026-11-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: पुलिस ने आदतन नशा तस्कर

को 3 माह के लिए जेल भेजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: पुलिस ने आदतन नशा तस्कर को 3 माह के लिए जेल भेजा

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

