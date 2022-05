Modi Govt Eight Years: पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला में लाभार्थियों से करेंगे बातचीत, किसान सम्मान निधि की किस्त करेंगे जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार(31 मई) को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री 'गरीब कल्याण सम्मेलन' में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों की राय प्राप्त करने के प्रयास के तहत देश भर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा।

I will be in Shimla tomorrow, 31st May, to take part in the ‘Garib Kalyan Sammelan’ which is a special initiative that deepens the connect between people and the elected representatives. The 11th instalment of PM-KISAN will also be released. https://t.co/EQS7837mWR