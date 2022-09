Yuva Vijay Sankalp Rally: पीएम मोदी का दिल्ली से वर्चुअल संबोधन शुरू, बोले- मंडी न आ पाने का मलाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल न आने का मलाल है। यह जनता का प्यार है कि वह भारी बारिश में कुर्सियों का छाता बनाकर खड़े हैं। मंडी में हो रहा आयोजन युवाओं के जोश का प्रतीक है। दुनिया में भारत की साख जैसे बढ़ रही है। वैसे दुनिया हमसे जुड़ने के लिए उत्सुक है।



मंडी के पड्डल मैदान में भाजपा की युवा विजय संकल्प रैली में मौसम खराब होने के कारण पीएम नरेंद्र मोदी नहीं आ पाए। वे दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधन कर रह हैं।इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है था। रैली स्थल पर तेज बारिश होने पर मंच से अपील की गई कि बारिश जितनी तेज हो जाए, स्थल छोड़ के न जाएं।

#WATCH | Himachal Pradesh: People gather at Paddal Maidan in Mandi where 'Yuva Vijay Sankalp Rally' will be held today. Prime Minister Narendra Modi will address the rally. pic.twitter.com/WTI9HNikwM