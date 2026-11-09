Shimla News: शहर में नए साल से पहले लोगों को मिलेंगी पांच और पार्किंग

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संकटमोचन मंदिर पार्किंग की क्षमता 101 वाहनों की है। यहां स्थानीय लोगों के अलावा रोजाना मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी। एसडीए परिसर की पार्किंग में 94 वाहन खड़े हो सकते हैं। यहां कसुम्पटी में कामकाज के सिलसिले में आने वाले उन लोगों को सुविधा मिलेगी जिन्हें कुछ समय के लिए वाहन पार्क करना होता है। अभी इन लोगों को सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं।