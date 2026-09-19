{"_id":"6aae7b0ffd7b45045c012a93","slug":"pensioners-raise-their-voices-against-the-central-government-outside-the-deputy-commissioners-office-shimla-news-c-19-sml1002-788988-2026-09-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र

सरकार के खिलाफ गरजे पेंशनर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ गरजे पेंशनर

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

