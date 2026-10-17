फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Order to return Rs 32,000 to Saharsh Nidhi Limited

Shimla News: सहर्ष निधि लिमिटेड को 32 हजार रुपये लौटाने के आदेश

Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Order to return Rs 32,000 to Saharsh Nidhi Limited
जिला उपभोक्ता विवाद आयोग का फैसला
विज्ञापन

कंपनी के प्रबंधक बैंक बंद कर हो गए थे फरार
रुचि सांख्यान
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने बचत खाते में जमा राशि वापस न करने के मामले में सहर्ष निधि लिमिटेड के प्रबंधकों के खिलाफ फैसला सुनाया है।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने विपक्षी पक्ष को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को उसके खाते में जमा 32,074 रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए। ब्याज की गणना शिकायत दर्ज करने की तारीख से लेकर पूरी राशि का भुगतान होने तक की जाएगी। इसके अलावा मानसिक परेशानी के मुआवजे के तौर पर 15 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए हैं। आयोग ने आदेशों की अनुपालना के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया है।
विज्ञापन


मामले के अनुसार शिमला निवासी अंजलि रावत ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत सहर्ष निधि लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह 7 दिसंबर 2017 से संस्था में टेलर के पद पर कार्यरत थी। संस्था में उसका बचत खाता भी था जिसमें 32,074 रुपये जमा थे। आरोप है कि 30 सितंबर 2023 की आधी रात को कंपनी के प्रबंधक अचानक बैंक बंद कर फरार हो गए। इससे कई खाताधारकों की जमा पूंजी फंस गई। अब आयोग ने पैसा लौटाने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed