{"_id":"6ad38fa2d2e2242c28007742","slug":"meritorious-students-were-honored-in-the-function-of-keynthal-school-shimla-news-c-19-sml1002-805776-2026-10-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: क्योंथल स्कूल के समारोह में नवाजे मेधावी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: क्योंथल स्कूल के समारोह में नवाजे मेधावी

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

