Shimla News: क्योंथल स्कूल के समारोह में नवाजे मेधावी
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिले के क्योंथल कॉन्वेंट स्कूल जुन्गा में शनिवार को वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। इसमें मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल प्रबंधन के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद स्कूल प्रधानाचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की। कार्यक्रम में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। छात्रों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह को संबोधित करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि क्योंथल कॉन्वेंट स्कूल ने तीन बच्चों से शुरुआत कर बेहतर मुकाम हासिल किया है। संवाद
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