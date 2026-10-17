फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Meritorious students were honored in the function of Keynthal School

Shimla News: क्योंथल स्कूल के समारोह में नवाजे मेधावी

Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Meritorious students were honored in the function of Keynthal School
शिमला। जिले के क्योंथल कॉन्वेंट स्कूल जुन्गा में शनिवार को वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। इसमें मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल प्रबंधन के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद स्कूल प्रधानाचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की। कार्यक्रम में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। छात्रों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह को संबोधित करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि क्योंथल कॉन्वेंट स्कूल ने तीन बच्चों से शुरुआत कर बेहतर मुकाम हासिल किया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें