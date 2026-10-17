Shimla News: पगोग में खराब स्ट्रीट लाइटें करवाएं ठीक
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। पगोग पंचायत के बडश में स्ट्रीट लाइटें कई जगहों पर खराब है। इस कारण रात के समय पैदल आवाजाही करने वाले लोग परेशान हैं। खासतौर पर होटल या दुकानों में काम करने वाले लोग सबसे अधिक परेशानी झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर अंधेरा अधिक है, इस वजह से जंगली जानवरों के हमलों का खतरा बना रहता है। लोगों ने इन खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की मांग की है। उधर, पगोग पंचायत के प्रधान कांशीराम शर्मा ने बताया कि लोगों ने इस बारे में कई बार बिजली विभाग को अवगत करवाया गया है। वहीं विभाग यह नगर निगम के परिधि में आने की बात कहकर पल्ला झाड़ देता है, उन्होंने बताया कि इस बारे में दोनों को अवगत करवाया जाएगा, जिससे कि इसका समाधान हो और लोगों को सहूलियत भी प्रदान हो। संवाद
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