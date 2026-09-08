Shimla News: सड़क निर्माण के दौरान मशीन का जोड़ टूटने से मजदूर की मौत

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शिमला। ढली-कैथलीघाट फोरलेन निर्माण के दौरान सोमवार को हुए हादसे में अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सोमवार दोपहर 2:38 बजे सुइंटा के पास हुए इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे में दो मजदूर घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार पुजारली में फोरलेन निर्माण का काम चल रहा था। इस दौरान कंक्रीट डालते समय मशीन का एक जोड़ टूट गया। टूटा हुआ हिस्सा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया। हादसे में मोहर सिंह समेत अन्य मजदूर चपेट में आ गए। मोहर सिंह को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस चौकी कसुम्पटी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद