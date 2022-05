{"_id":"628cefeb0e2dcb57ba54920c","slug":"obc-commission-decision-counting-of-obc-people-in-himachal-after-29-years-reservation-will-increase-in-panchayat-and-elections","type":"story","status":"publish","title_hn":"OBC commission decision: हिमाचल में 29 वर्ष बाद होगी ओबीसी के लोगों की गणना, पंचायत व निकाय चुनाव में बढ़ेगा आरक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 25 May 2022 02:14 AM IST