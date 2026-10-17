फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   NSS unit Sanjauli collected donations

Shimla News: एनएसएस इकाई संजौली ने एकत्रित किया दान

Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
NSS unit Sanjauli collected donations
शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित संकल्प सेवा अभियान का शनिवार को समापन हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन एनएसएस स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान एकत्रित किया। स्वयंसेवकों ने संजौली, लोअर बाजार और मालरोड में जाकर लोगों से सहयोग मांगा। शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने भी इस पहल में योगदान दिया। एकत्रित की गई धनराशि, कपड़े और खाद्य सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. कमायनी बिष्ट ने अभियान को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया। आयोजकों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना रहा। एनएसएस इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. लखबीर सिंह और डॉ पूनमा वर्मा ने अभियान को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें