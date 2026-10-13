फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Neha of Mundu School won the gold medal in Judo.

Shimla News: मुंडू स्कूल की नेहा ने जूडो में जीता स्वर्ण पदक

Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Neha of Mundu School won the gold medal in Judo.
विज्ञापन

जुन्गा (शिमला)। राज्य स्तरीय अंडर-14 प्रतियोगिता में राजकीय उच्च विद्यालय मुंडू की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। कुल्लू में हुई छात्राओं की राज्य स्तरीय अंडर-14 प्रतियोगिता में विद्यालय की नेहा ने जूडो में स्वर्ण पदक हासिल किया। इनका चयन अब राष्ट्रीय स्तर की अंडर-14 प्रतियोगिता के लिए हुआ है।

आठवीं कक्षा की छात्रा ईशा ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्यालय पहुंचने पर मुख्याध्यापक ईश्वरी दत्त शर्मा सहित समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों ने नेहा और ईशा का फूलमालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। छात्राओं को प्रतियोगिता के लिए तैयार करने में कोच अमर सिंह वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
विज्ञापन

संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें