35 सदस्यीय राज्य कमेटी व 12 सदस्यीय सचिवालय का गठननवनिर्वाचित राज्य कमेटी में विवेक नेहरा, पवन कुमार, साहिल जिंटा, राघव, केवाल, वंश, अमन, दीपक, जय सिंह, चैनलाल, किशोर, साहिल, आशीष, उपेंद्र, पूजा, कृतिका, निशुति, हेमलता, संजया, रेणुका, तिलक राज, प्रवेश शर्मा, अंशुल मिन्हास, विवेक बिष्टा, रोहित वर्धन, प्रियांश, कमल शर्मा, नावेद आलम, रितेश कुमार और सन्नी सेकटा सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।