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एसोसिएशन ने की आदेश तुरंत वापस लेने की मांग

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर कैडर के वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी पर हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं।

एसोसिएशन ने डेंटल मेडिकल ऑफिसर को प्रोग्राम ऑफिसर/ओएसडी नियुक्त करने के फैसले का भी विरोध किया है।एसोसिएशन के अनुसार 17 नवंबर को जारी आदेश के तहत सीएच सुजानपुर में तैनात एक डेंटल मेडिकल ऑफिसर को सीएमओ हमीरपुर के कार्यालय में तैनात किया है। एसोसिएशन ने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अंकुश ठाकुर और महासचिव डॉ. विकास ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ और अनुभवी मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध हैं, जो इस पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए पात्र हैं। ऐसे में दूसरे प्रोफेशनल कैडर के अधिकारी की तैनाती करना मेडिकल ऑफिसर कैडर के अधिकारियों की अनदेखी है। इससे संबंधित अधिकारियों का मनोबल प्रभावित हुआ है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि उसका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध है। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही प्रोग्राम ऑफिसर/ओएसडी के पद पर मेडिकल ऑफिसर कैडर के किसी पात्र और अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति करने का आग्रह किया है।