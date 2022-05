{"_id":"628284e87eca9f217e427cf8","slug":"matches-will-not-be-washed-by-rain-in-dharamsala-the-ground-will-dry-up-in-20-minutes-new-out-field-will-be-built","type":"story","status":"publish","title_hn":"नई आउट फील्ड बनेगी: धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बारिश से नहीं धुलेंगे मैच, 20 मिनट में सूख जाएगा मैदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोहिंद्र सिंह, संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 17 May 2022 05:00 AM IST