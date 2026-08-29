Shimla News: मैराथन से फिटनेस और राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपुरुवाला (सिरमौर)। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भरली कॉलेज की एनएसएस इकाई ने खेलेगा भारत, जीतेगा भारत अभियान के तहत मैराथन आयोजित की। महाविद्यालय परिसर से भरली मोड़ तक मैराथन हुई।कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों और शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़ने के साथ उनमें अनुशासन, प्रतिभा विकास और राष्ट्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देना रहा।प्राचार्या डॉ. रितु पंत ने विद्यार्थियों को खेलों को जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नियमित शारीरिक गतिविधियां युवाओं को स्वस्थ रखने के साथ उनमें अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने में भी सहायक होती हैं। मैराथन से विद्यार्थियों को फिटनेस, युवा नेतृत्व, स्वयंसेवा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. केआर तोमर और प्रो. सुनील शर्मा ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया।