Shimla News: बंधित, प्रतिबंधित सड़कों के पास शुल्क घटाने का कानून तय

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विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले सरकार अध्यादेश के जरिये शुल्क में कटौती और छह माह के पास की व्यवस्था लागू कर चुकी थी। अब संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे कानूनी रूप मिल गया है। इससे इन सड़कों से गुजरने वालों को अब राहत मिलेगी।