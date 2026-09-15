Shimla News: डॉ. रविकांत की संपादित पुस्तक का विमोचन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में मंगलवार को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. रविकांत भाटिया द्वारा संपादित पुस्तक लिग्निन बायोरिफाइनरीज फॉर ग्रीन इंडस्ट्रीज का विमोचन किया गया। कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने पुस्तक का विमोचन किया। प्रतिष्ठित प्रकाशक सीआरसी प्रेस, टेलर एंड फ्रांसिस समूह से प्रकाशित पुस्तक में लिग्निन को उपयोगी रसायनों, ईंधन और जैव-आधारित उत्पादों में बदलने की तकनीकों पर शोध शामिल है। कुलपति ने कृषि और वन अवशेषों के उपयोग से टिकाऊ तकनीक विकसित करने पर जोर दिया। पुस्तक में हिमालयी क्षेत्र के वन एवं कृषि अवशेषों को हरित उद्योगों के लिए संभावित कच्चे माल के रूप में भी रेखांकित किया है। यह डॉ. भाटिया का 10वां संपादकीय योगदान है। संवाद
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