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Shimla News: खेल परिसर में कराटे कक्षाएं 12 से होंगी शुरू

Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
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Karate classes at the sports complex will begin on the 12th.
शिमला। राजधानी के इंदिरा गांधी खेल परिसर में कराटे की नियमित कक्षाएं 12 नवंबर से फिर शुरू हो जाएंगी। दिवाली के अवकाश के चलते अभी खेल परिसर में कराटे की कक्षाएं नहीं हो रही हैं। सोमवार को भी परिसर में कराटे का प्रशिक्षण नहीं हुआ। ज्यादातर खिलाड़ी अवकाश के चलते शिमला शहर से बाहर हैं। खेल परिसर में हर महीने सैकड़ों बच्चे कराटे का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें ज्यादातर छात्राएं हैं जो कोच अजय ठाकुर से आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। खेल परिसर में जूडो और ताइक्वांडो में भी सुबह-शाम प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। ब्यूरो
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