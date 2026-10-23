हिमाचल: कांगड़ा में ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़, छह लोग गिरफ्तार; 41 मोबाइल और सात लैपटॉप जब्त
कांगड़ा पुलिस ने बीरता के समीप एक बिल्डिंग में देर रात दबिश देकर कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 41 मोबाइल फोन और सात लैपटॉप जब्त किए हैं। जांच में म्यूल बैंक खातों के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं और पुलिस अन्य संदिग्धों तथा पैसों के नेटवर्क का पता लगा रही है।
विस्तार
जिला कांगड़ा में ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीरता के समीप एक बिल्डिंग में देर रात दबिश दी। इस दौरान मौके से 41 मोबाइल फोन और सात लैपटॉप जब्त किए गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से पैसे ऐंठने की गतिविधि की जा रही थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
ऑनलाइन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे मोबाइल और लैपटॉप
थाना कांगड़ा पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कथित गतिविधि के लिए बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल किया जा रहा था। दबिश के दौरान पुलिस ने 41 मोबाइल फोन और सात लैपटॉप अपने कब्जे में लिए हैं। मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
म्यूल बैंक खातों की भूमिका भी जांच के दायरे में
जांच के दौरान ऐसे बैंक खातों की भूमिका भी सामने आई है, जिनका इस्तेमाल कथित गतिविधि से जुड़े पैसों के लेन-देन के लिए किया जाता था। ऐसे खातों को आमतौर पर म्यूल अकाउंट कहा जाता है। पुलिस अब पैसों के लेन-देन और इन खातों से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके।
पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान और मामले से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां सार्वजनिक नहीं की हैं। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है। समय से पहले जानकारी सार्वजनिक होने से मुख्य आरोपियों और अन्य संदिग्धों को सतर्क होने, फरार होने या साक्ष्य मिटाने का अवसर मिल सकता है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और कथित गतिविधि में शामिल अन्य व्यक्तियों तथा पैसों के लेन-देन से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए कार्रवाई जारी है।
गहनता से की जा रही जांच: एसएचओ
एसएचओ बरियाल ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जाएगा।