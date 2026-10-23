फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   kangra online betting racket six arrested 41 mobile phones laptops seized

हिमाचल: कांगड़ा में ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़, छह लोग गिरफ्तार; 41 मोबाइल और सात लैपटॉप जब्त

Fri, 23 Oct 2026 11:28 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 23 Oct 2026 11:28 AM IST
सार

कांगड़ा पुलिस ने बीरता के समीप एक बिल्डिंग में देर रात दबिश देकर कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 41 मोबाइल फोन और सात लैपटॉप जब्त किए हैं। जांच में म्यूल बैंक खातों के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं और पुलिस अन्य संदिग्धों तथा पैसों के नेटवर्क का पता लगा रही है।

विज्ञापन
kangra online betting racket six arrested 41 mobile phones laptops seized
जब्त किया गया सामान। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिला कांगड़ा में ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीरता के समीप एक बिल्डिंग में देर रात दबिश दी। इस दौरान मौके से 41 मोबाइल फोन और सात लैपटॉप जब्त किए गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से पैसे ऐंठने की गतिविधि की जा रही थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

विज्ञापन


ऑनलाइन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे मोबाइल और लैपटॉप
थाना कांगड़ा पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कथित गतिविधि के लिए बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल किया जा रहा था। दबिश के दौरान पुलिस ने 41 मोबाइल फोन और सात लैपटॉप अपने कब्जे में लिए हैं। मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
विज्ञापन




म्यूल बैंक खातों की भूमिका भी जांच के दायरे में
जांच के दौरान ऐसे बैंक खातों की भूमिका भी सामने आई है, जिनका इस्तेमाल कथित गतिविधि से जुड़े पैसों के लेन-देन के लिए किया जाता था। ऐसे खातों को आमतौर पर म्यूल अकाउंट कहा जाता है। पुलिस अब पैसों के लेन-देन और इन खातों से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

अन्य संदिग्धों की संलिप्तता की भी जांच
पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान और मामले से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां सार्वजनिक नहीं की हैं। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है। समय से पहले जानकारी सार्वजनिक होने से मुख्य आरोपियों और अन्य संदिग्धों को सतर्क होने, फरार होने या साक्ष्य मिटाने का अवसर मिल सकता है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और कथित गतिविधि में शामिल अन्य व्यक्तियों तथा पैसों के लेन-देन से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए कार्रवाई जारी है।

गहनता से की जा रही जांच: एसएचओ
एसएचओ बरियाल ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed