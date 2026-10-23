फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   sanjauli police personnel abuse obstruction duty two booked shimla

शिमला: संजौली में पुलिसकर्मी से अभद्रता और बहस, दो के खिलाफ केस दर्ज; जानें पूरा मामला

Fri, 23 Oct 2026 11:14 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 23 Oct 2026 11:14 AM IST
सार

शिमला के संजौली चौक पर 22 अक्टूबर को यातायात ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मी से बहस, अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 221 और 3(5) के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के दौरान पिस्तौल तानने के लगाए गए आरोपों को पुलिस ने निराधार बताया है। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
sanjauli police personnel abuse obstruction duty two booked shimla
हिमाचल प्रदेश पुलिस। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

संजौली चौक पर यातायात ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी के साथ बहस करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 22 अक्तूबर को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस थाना संजौली में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, 22 अक्तूबर को संजौली चौक पर यातायात ड्यूटी के दौरान एक वाहन को डैशबोर्ड पर अनधिकृत फ्लैशर लाइट का इस्तेमाल करने के कारण रोका गया था। इस पर वाहन में सवार एक व्यक्ति बाहर आया और पुलिस कर्मी से उसका नाम और पद पूछने लगा। इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने पुलिस कर्मी के साथ बहस की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसे धमकाते हुए सरकारी ड्यूटी में बाधा डाली। इस दौरान सड़क पर यातायात भी बाधित हुआ। मौके पर कुछ अन्य लोग भी पुलिस कर्मी के समर्थन में एकत्रित हो गए।

विज्ञापन
Trending Videos

संजौली थाने में मामला दर्ज
ट्रैफिक शाखा में तैनात पुलिस कर्मी की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस थाना संजौली में अभियोग संख्या 74/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में राहुल शर्मा निवासी ढली और 23 वर्षीय अर्णव निवासी लोअर कलस्टन, शिमला के नाम शामिल हैं। पुलिस थाना संजौली की ओर से मामले की जांच की जा रही है।

पिस्तौल तानने के आरोप को पुलिस ने नकारा
घटना के दौरान संबंधित व्यक्तियों पर पिस्तौल तानने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में इन आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यह आरोप बचाव में लगाया गया प्रतीत होता है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों से इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed