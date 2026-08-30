फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   kalka shimla railway track koti gumman bridge train cancelled

हिमाचल प्रदेश: कालका-शिमला रेललाइन पर मंडराया बड़ा खतरा, कोटी-गुम्मन के बीच मिट्टी बही; सभी 10 ट्रेनें रद्द

Sun, 30 Aug 2026 09:35 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 30 Aug 2026 09:35 AM IST
सार

Kalka Shimla Railway Track : कालका-शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर कोटी और गुम्मन के बीच ब्रिज नंबर 57 के पास ट्रैक के आसपास की मिट्टी बह गई। स्थिति को देखते हुए रेलवे ने रेल यातायात निलंबित कर दिया है। 30 अगस्त 2026 को कालका-शिमला रूट पर चलने वाली अप और डाउन दिशा की कुल 10 नैरो गेज ट्रेनें रद्द की गई हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का ताजा स्टेटस जांचने की सलाह दी गई है। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
kalka shimla railway track koti gumman bridge train cancelled
कोटी-गुम्मन के बीच पुल के पास मिट्टी बही - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बीच विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोटी और गुम्मन रेलवे स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 57 के पास ट्रैक के आसपास की मिट्टी बह जाने के बाद रेलवे ने इस रेलखंड पर यातायात रोक दिया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि ब्रिज नंबर 57 के करीब किलोमीटर 07/16-17 पर मिट्टी बह गई है।

विज्ञापन


स्थिति को देखते हुए नैरो गेज (NG) ट्रेनों का संचालन निलंबित कर दिया गया और 30 अगस्त 2026 को चलने वाली कुल 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनमें कालका से शिमला और शिमला से कालका जाने वाली पांच-पांच ट्रेनें शामिल हैं।

रेलवे के नोटिस के मुताबिक, कोटी-गुम्मन के बीच ट्रैक के आसपास मिट्टी बहने से रेल लाइन की सुरक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों का संचालन रोकने का फैसला लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द
कालका से शिमला जाने वाली ट्रेनें
52451
52459
52455
52453
52457
शिमला से कालका जाने वाली ट्रेनें
52452
52460
52456
52454
52458

रेलवे की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 30 अगस्त को इन सभी ट्रेनों को रद्द किया गया है।
विज्ञापन

हाल के दिनों में भी लगातार बारिश के कारण कालका-शिमला हेरिटेज रेललाइन पर कोटी, गुम्मन और तारादेवी के आसपास मलबा गिरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। अगस्त में इस रेलखंड पर यात्रियों को निकालने के लिए सेना की मदद तक लेनी पड़ी थी। इस बार ब्रिज नंबर 57 के आसपास मिट्टी बहने की घटना ने रेलवे की चिंता बढ़ा दी है। रेलवे की ओर से ट्रैक को सुरक्षित किए जाने के बाद ही यातायात बहाल करने की स्थिति स्पष्ट होगी।

यात्रियों के लिए जरूरी सूचना
अगर आप 30 अगस्त को कालका, शिमला या बीच के किसी स्टेशन से टॉय ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, तो यात्रा से पहले ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर जांच लें। ऑनलाइन ट्रेन डेटा में भी 30 अगस्त के लिए कई कालका-शिमला ट्रेनें कैंसिल दिखाई जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed