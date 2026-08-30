हिमाचल प्रदेश: कालका-शिमला रेललाइन पर मंडराया बड़ा खतरा, कोटी-गुम्मन के बीच मिट्टी बही; सभी 10 ट्रेनें रद्द

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बीच विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोटी और गुम्मन रेलवे स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 57 के पास ट्रैक के आसपास की मिट्टी बह जाने के बाद रेलवे ने इस रेलखंड पर यातायात रोक दिया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि ब्रिज नंबर 57 के करीब किलोमीटर 07/16-17 पर मिट्टी बह गई है।

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स्थिति को देखते हुए नैरो गेज (NG) ट्रेनों का संचालन निलंबित कर दिया गया और 30 अगस्त 2026 को चलने वाली कुल 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनमें कालका से शिमला और शिमला से कालका जाने वाली पांच-पांच ट्रेनें शामिल हैं।



रेलवे के नोटिस के मुताबिक, कोटी-गुम्मन के बीच ट्रैक के आसपास मिट्टी बहने से रेल लाइन की सुरक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों का संचालन रोकने का फैसला लिया गया है।

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ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

कालका से शिमला जाने वाली ट्रेनें

52451

52459

52455

52453

52457

शिमला से कालका जाने वाली ट्रेनें

52452

52460

52456

52454

52458



रेलवे की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 30 अगस्त को इन सभी ट्रेनों को रद्द किया गया है।

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