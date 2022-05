{"_id":"628b6e0e011a1a0700663239","slug":"jbt-bharti-in-himachal-b-ed-degree-holders-result-will-not-be-declared-by-hpssc-hamirpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"JBT Bharti in Himachal: मेरिट में शामिल बीएड डिग्री धारकों का नहीं निकलेगा परिणाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Tue, 24 May 2022 05:00 AM IST