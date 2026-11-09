Shimla News: लवी मेले के लिए झूला 37.55 लाख और डोम 51.13 लाख रुपये में बिका
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
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बीते वर्ष की अपेक्षा नगर परिषद की आय में 5.82 लाख रुपये का इजाफा
88.68 लाख रुपये में हुआ आवंटन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले से इस बार नगर परिषद रामपुर की आय में बढ़ोतरी होगी। मेले में झूले लगाने और डोम के आवंटन के लिए बुधवार को आयोजित बोली प्रक्रिया में कुल 88 लाख 68 हजार 313 रुपये की बोली लगी। इसमें झूलों के लिए 37 लाख 55 हजार रुपये और डोम के लिए 51 लाख 13 हजार 313 रुपये की सर्वाधिक बोली लगाई गई। झूलों की बोली की राशि पर जीएसटी अलग से देय होगा। दोनों मदों से नगर परिषद को पिछले वर्ष की तुलना में 5 लाख 82 हजार 313 रुपये अधिक राजस्व प्राप्त होगा। नगर परिषद की ओर से करवाई गई इस बोली प्रक्रिया में कारोबारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पिछले वर्ष लवी मेले के दौरान झूलों के लिए 35 लाख रुपये की बोली लगी थी, जबकि डोम का आवंटन 47 लाख 86 हजार रुपये में हुआ था। इस वर्ष झूलों की बोली में 2 लाख 55 हजार रुपये और डोम की बोली में 3 लाख 27 हजार 313 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तरह दोनों मदों में पिछले साल के मुकाबले नगर परिषद की आय में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। 11 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक लवी मेले के लिए बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब झूले और डोम स्थापित करने की तैयारियां तेज होंगी। मेले में लगने वाले झूले बच्चों और युवाओं के साथ-साथ परिवारों के लिए भी विशेष आकर्षण रहते हैं।
वहीं, डोम में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई जाती हैं, जहां स्थानीय और बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारी अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं। डोम में दुकानों के लिए उपलब्ध होने वाली जगह के कारण इसकी बोली को लेकर कारोबारियों में हर वर्ष विशेष उत्साह रहता है। लवी मेला रामपुर बुशहर की ऐतिहासिक व्यापारिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सदियों पुरानी व्यापारिक परंपराओं से जुड़े इस मेले में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा बाहरी राज्यों से भी व्यापारी पहुंचते हैं। मेले के दौरान रामपुर बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापारिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के पहुंचने से कारोबारियों को भी अच्छे व्यापार की उम्मीद रहती है। इस बार मिली बढ़ी हुई राशि से नगर परिषद के राजस्व को मजबूती मिलेगी। वहीं, मेले में झूलों और डोम के आवंटन का काम पूरा होने के बाद अब इनके निर्माण और दुकानों की व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी।
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88.68 लाख रुपये में हुआ आवंटन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले से इस बार नगर परिषद रामपुर की आय में बढ़ोतरी होगी। मेले में झूले लगाने और डोम के आवंटन के लिए बुधवार को आयोजित बोली प्रक्रिया में कुल 88 लाख 68 हजार 313 रुपये की बोली लगी। इसमें झूलों के लिए 37 लाख 55 हजार रुपये और डोम के लिए 51 लाख 13 हजार 313 रुपये की सर्वाधिक बोली लगाई गई। झूलों की बोली की राशि पर जीएसटी अलग से देय होगा। दोनों मदों से नगर परिषद को पिछले वर्ष की तुलना में 5 लाख 82 हजार 313 रुपये अधिक राजस्व प्राप्त होगा। नगर परिषद की ओर से करवाई गई इस बोली प्रक्रिया में कारोबारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पिछले वर्ष लवी मेले के दौरान झूलों के लिए 35 लाख रुपये की बोली लगी थी, जबकि डोम का आवंटन 47 लाख 86 हजार रुपये में हुआ था। इस वर्ष झूलों की बोली में 2 लाख 55 हजार रुपये और डोम की बोली में 3 लाख 27 हजार 313 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तरह दोनों मदों में पिछले साल के मुकाबले नगर परिषद की आय में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। 11 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक लवी मेले के लिए बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब झूले और डोम स्थापित करने की तैयारियां तेज होंगी। मेले में लगने वाले झूले बच्चों और युवाओं के साथ-साथ परिवारों के लिए भी विशेष आकर्षण रहते हैं।
वहीं, डोम में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई जाती हैं, जहां स्थानीय और बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारी अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं। डोम में दुकानों के लिए उपलब्ध होने वाली जगह के कारण इसकी बोली को लेकर कारोबारियों में हर वर्ष विशेष उत्साह रहता है। लवी मेला रामपुर बुशहर की ऐतिहासिक व्यापारिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सदियों पुरानी व्यापारिक परंपराओं से जुड़े इस मेले में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा बाहरी राज्यों से भी व्यापारी पहुंचते हैं। मेले के दौरान रामपुर बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापारिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के पहुंचने से कारोबारियों को भी अच्छे व्यापार की उम्मीद रहती है। इस बार मिली बढ़ी हुई राशि से नगर परिषद के राजस्व को मजबूती मिलेगी। वहीं, मेले में झूलों और डोम के आवंटन का काम पूरा होने के बाद अब इनके निर्माण और दुकानों की व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी।
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