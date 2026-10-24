{"_id":"6adc9756dfafa7dedf0aedc7","slug":"insurance-claim-appeal-dismissed-in-case-of-vehicle-accident-shimla-news-c-19-sml1002-809266-2026-10-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: वाहन दुर्घटना के मामले में

बीमा क्लेम अपील खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: वाहन दुर्घटना के मामले में बीमा क्लेम अपील खारिज

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

