फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Inflation hits Diwali dry fruit gifts

Shimla News: दिवाली पर ड्राई फ्रूट्स के उपहार पर महंगाई की मार

Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Inflation hits Diwali dry fruit gifts
बादाम, किशमिश और पिस्ता के दाम बढ़ने से गिफ्ट पैक की कीमतों में 200 रुपये तक का उछाल
विज्ञापन

बाजार में 300 से 2,000 रुपये तक के पैक उपलब्ध
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। दिवाली पर मिठाइयों में मिलावट की शिकायतों के बीच लोगों में ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक उपहार में देने का चलन बढ़ रहा है। बाजार में इनकी मांग भी लगातार बढ़ रही है।
त्योहार पर अपनों को उपहार देने के लिए सेहत के लिहाज से फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स चुनने वालों पर इस बार महंगाई की मार पड़ रही है। बादाम, किशमिश और पिस्ता समेत कुछ सूखे मेवों के दाम बढ़ने के कारण आकर्षक पैकिंग में इन्हें बेचने वाले कारोबारियों ने गिफ्ट पैक की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। बाजार में 300 से लेकर 2,000 रुपये तक के सूखे मेवों के गिफ्ट पैक उपलब्ध हैं। बाहर से आकर्षक पैकिंग सामग्री मंगवाकर इन्हें शिमला में ही तैयार किया जा रहा है। इन गिफ्ट पैक की कीमतों में इस बार 100 से 200 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में दिवाली पर ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक देने वालों को इस बार अधिक खर्च करना पड़ेगा। शहर के साथ उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ वर्षों से दिवाली पर ड्राई फ्रूट्स के आदान-प्रदान का चलन बढ़ा है। इसे देखते हुए बाजार में अलग-अलग डिजाइन और आकर्षक पैकिंग वाले गिफ्ट पैक उपलब्ध हैं। इनमें ड्राई फ्रूट की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन पैकिंग और डिजाइन के आधार पर इनकी कीमतें तय की जाती हैं। गिफ्ट पैक की कीमतों पर भी कोई निर्धारित नियंत्रण नहीं है।
विज्ञापन


अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान दीपक श्रीधर ने बताया कि बादाम के दाम 900 से बढ़कर 1,300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। किशमिश की कीमतों में 50 से 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिस्ता का भाव 2,000 रुपये प्रति किलो तक है। अखरोट की गिरी के दाम में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में वृद्धि के चलते ड्राई फ्रूट्स के अलग-अलग गिफ्ट पैक के दाम भी इस बार 100 से 200 रुपये तक बढ़ाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन



वजन के आधार पर तय होती हैं कीमतें
गिफ्ट पैक कारोबारी रोहित सेखरी ने बताया कि गिफ्ट पैक और उनमें अलग-अलग सांचों में सजाकर रखे जाने वाले ड्राई फ्रूट के वजन के आधार पर कीमतें तय की जाती हैं। बादाम समेत अन्य सूखे मेवों के दाम बढ़ने से गिफ्ट पैक की कीमतों में 100 से 200 रुपये तक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मेवों के दाम बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। खाली पैकिंग सामग्री की कीमतों में भी इस बार कुछ बढ़ोतरी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें