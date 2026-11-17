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सड़क पर विवाद के कारण यातायात बाधित होने से आम लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसे देखते हुए शिमला ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से संयम बरतने और विवाद की स्थिति में आपस में उलझने के बजाय ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सूचित करने की अपील की है। इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा लोग दुर्घटना होने पर तुरंत इसकी वीडियो बना सकते हैं और फोटो भी खींचकर पुलिस को भेज सकते हैं।राजधानी शिमला में वाहनों का अधिक दबाव और सड़कें तंग होने के कारण आए दिन वाहनों के बीच मामूली टक्कर के मामले सामने आते रहते हैं। इसके बाद कई बार दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो जाता है। लोग एक-दूसरे पर गलती का आरोप लगाकर उलझने लगते हैं और कई बार मामला मारपीट तक पहुंच जाता है।