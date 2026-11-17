{"_id":"6afc6760be1d02f20f072a18","slug":"flowers-missing-from-planters-on-smart-city-streets-grass-takes-over-shimla-news-c-19-sml1002-821497-2026-11-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: स्मार्ट सिटी की सड़कों पर लगे गमलों से फूल गायब, घास का राज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: स्मार्ट सिटी की सड़कों पर लगे गमलों से फूल गायब, घास का राज

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 17 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

