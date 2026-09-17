Shimla News: एचपीयू की खो-खो चैंपियनशिप 5 से
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:58 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने इंटर कॉलेज खो-खो पुरुष वर्ग की चैंपियनशिप की तारीख बदल दी है। पहले प्रतियोगिता 10 अक्तूबर को प्रस्तावित थी लेकिन अब इसे 5 से 7 अक्तूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम निदेशालय ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों को संशोधित कार्यक्रम की सूचना भेजी है। प्रतियोगिता का आयोजन गौतम कॉलेज हमीरपुर में होगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालयों को अब खिलाड़ियों की भागीदारी इसी अवधि के आधार पर सुनिश्चित करनी होगी। संवाद
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