शिमला: एचआरटीसी की पार्सल सेवा के लिए किराया निर्धारित, सुबह नाै से शाम पांच बजे तक मिलेगी सुविधा

20 किलोग्राम वजन वाले पार्सल के लिए रामपुर का किराया 134 रुपये, शिमला का 304 रुपये, बिलासपुर का 416 रुपये, चंडीगढ़ का 445 रुपये, दिल्ली का 591 रुपये और हरिद्वार का 616 रुपये निर्धारित है। वहीं, 40 किलोग्राम वजन वाले पार्सल के लिए रामपुर तक 267 रुपये, शिमला तक 607 रुपये, बिलासपुर तक 831 रुपये, चंडीगढ़ तक 889 रुपये, दिल्ली तक 1182 रुपये और हरिद्वार तक 1232 रुपये किराया देना होगा। पार्सल सेवा के लिए समय सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इससे संबंधित जानकारी और समन्वय के लिए रिकांगपिओ में अड्डा इंचार्ज गोपाल सिंह से 8580951717, टापरी में सुभाष सिंह से 9418528422 और भावानगर में वेद प्रकाश से 8894299845 पर संपर्क किया जा सकता है। एचआरटीसी की इस सुविधा से लोगों को विभिन्न शहरों तक सामान भेजने के लिए परिवहन का एक विकल्प उपलब्ध होगा। हालांकि, पार्सल बुक करवाने से पहले संबंधित अड्डा इंचार्ज से गंतव्य, वजन और लागू किराये की पुष्टि करना उचित रहेगा।